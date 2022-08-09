Аналитик рассказал, чем Германия может заменить российский газ

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Особых альтернатив газу у немецкой энергетики немного. Это или уголь, или атомная промышленность, но здесь имеется ряд проблем логистического и бюрократического характера. Об этом сообщил главный редактор информационно-аналитического портала «Геоэнергетика.ru» Борис Марцинкевич.

Он отметил, что в настоящее время склады Германии заполнены углем.

— Но хватит ли этого на весь отопительный сезон, до которого еще два месяца, сказать сложно. Свободных мощностей для поставок угля в мире очень немного. Солидные мощности есть только у Колумбии и у компаний в США, — отметил эксперт в комментарии ФАН.

По словам эксперта, без российского газа Германии придется пойти на отключение реального сектора экономики в осенне-зимний период. Это может затронуть большое количество предприятий.

Ранее сообщалось, что жители Германии подвергли критике высказывания главы федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера про необходимость снизить уровень энергопотребления в ФРГ как минимум на 20 процентов, передает Nation news.

3 августа бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что необходимо запустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» в ближайшее время для снижения финансовой нагрузки на европейцев.