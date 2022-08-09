Фестиваль короткометражек стартует 10 августа в московских парках

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Старая Басманная улица, 15Ас4 Карта всех событий

В столичных парках с 10 по 14 августа пройдут бесплатные показы программы XI Российского фестиваля короткометражных фильмов KONIK. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 9 августа.

Отмечается, что москвичи смогут увидеть работы начинающих и известных кинорежиссеров. Посмотреть фильмы можно будет в саду имени Баумана, парках «Музеоне», «Фили», «Сокольники», «Ангарские пруды», Бабушкинском и этнографической деревне «Бибирево». Продолжительность одной картины составит не более получаса.

Всего было отобрано более 300 заявок от кинематографистов. Гости смогут посмотреть фильмы с участием Данилы Козловского, Дениса Шведова, Надежды Михалковой, Павла Деревянко и многих других, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, посвященное празднованию Дня города. Его участники определили программу городских и окружных мероприятий. Так, наибольшее количество голосов набрали общегородские мероприятия в парках культуры и отдыха.