В Подмосковье выросло количество мест для проведения ярмарок

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Подмосковье увеличили количество площадок для проведения ярмарок. Теперь их количество увеличилось до 222 объектов. Ранее этот показатель составлял 175 объектов.

По словам главы регионального Минсельхозпрода Георгия Филимонова, в ведомстве учли мнение жителей и представителей власти муниципалитетов в части эффективности площадок.

Так, из списка было исключено 16 площадок, они оказались невостребованными, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавили 63 новые площадки, у 18 из них уже есть правообладатель, по остальным проведут торги. В августе в регионе должно пройти 146 ярмарок.

На территории Московской области за июль текущего года прошло около 150 тематических ярмарок, передает РИАМО.

На этой неделе в столице открылось свыше 200 бахчевых развалов, однако самый большой ассортимент арбузов можно найти на межрегиональных ярмарках.