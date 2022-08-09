Россияне рассказали, сколько готовы потратить на путешествия в отпуске

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Большинство россиян готовы потратить на отпуск внутри страны до 30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса популярного сервиса для путешествий.

Отмечается, что в такую сумму рассчитывают вложиться половина из 4176 опрошенных пользователей.

С суммой от 30 до 50 тысяч рублей готовы расстаться 18 процентов путешественников. Еще 11 процентов россиян рассчитывают потратить на отпуск на 20 тысяч больше. До 100 тысяч рублей определили на поездки девять процентов респондентов. Расходы от 100 до 200 тысяч рублей могут позволить себе шесть процентов туристов, еще столько же допускают превышение данного лимита.

Россияне признают, что зарубежный отдых обойдется им дороже. Так, 35 процентов опрошенных рассчитывают потратить до 50 тысяч рублей, а 29 процентов — в два раза больше. Еще 15 процентов туристов готовы раскошелиться на путешествие за границей на 150 тысяч рублей. Семь процентов намерены потратить 200 тысяч рублей, а 14 процентов допускают превышение этого лимита.

Если вы не хотите ехать в классические места отдыха на побережье, не желая столкнуться с большим потоком туристов, то стоит присмотреться к другим удивительным уголкам России. Корреспондент сайта «Вечерняя Москва» отправилась в путешествие в Астрахань на три дня, чтобы показать и рассказать, как отдохнуть в нашей стране на море на 15 тысяч рублей.