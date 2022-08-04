К морю за 15 тысяч: «южная Венеция России» Астрахань — лотосовые поля, чистые пляжи и рыбные деликатесы

Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Лето подходит к концу, но время побывать на море еще есть. Если вы не хотите ехать в классические места отдыха на побережье, не желая столкнуться с большим потоком туристов, то стоит присмотреться к другим удивительным уголкам России, о которых мы расскажем в нашем спецпроекте «К морю за 15 тысяч».

Первым местом, которое способно приятно удивить, является Астрахань. Город на берегу Каспийского моря и в дельте Волги славится своей невероятной природой, древнерусской архитектурой, рыбалкой, сочными арбузами, изысканными блюдами, чистым морским воздухом и развлечениями на любой вкус. Корреспондент сайта «Вечерняя Москва» Анастасия Харламова отправилась в «южную Венецию России» на три дня, чтобы показать и рассказать, как интересно отдохнуть в нашей стране на море на 15 тысяч рублей.

Подготовка к путешествию

Уверена, что любому путешественнику нужно как можно раньше позаботиться о дороге до пункта назначения, чтобы сэкономить кругленькую сумму. Поэтому покупкой билета на самолет я занялась примерно за три недели до подходящей мне даты. Билет туда и обратно удалось купить всего за 5114 рублей. Лететь из Москвы до Астрахани три часа.

Также важно было заранее позаботиться о месте проживания. С помощью сервиса бронирования отелей я без проблем нашла подходящий вариант. Гостиница мне понравилась по фотографиям и расположению: всего 1,2 километра до центра. Цена за две ночи составила 3500 рублей.

После того как важные моменты были продуманы и организованы, я собрала чемодан и с нетерпением стала ждать отпуска, чтобы своими глазами увидеть красавицу Астрахань.

День первый. Отъезд и знакомство с городом

1/3 Фото: Анастасия Харламова / Вечерняя Москва 2/3 Фото: Анастасия Харламова / Вечерняя Москва 3/3 Фото: Анастасия Харламова / Вечерняя Москва

Время моего вылета из Москвы было назначено на 07:30 из аэропорта Шереметьево. Я приехала за пару часов, быстро прошла регистрацию и отдыхала в зоне ожидания. Перелет был комфортным: меня ждали удобные кресла, вкусная еда и напитки. Время пролетело незаметно.

По прилете я вызвала такси всего за 150 рублей. Дорога от аэропорта до отеля заняла 10 минут. Я оказалсь на месте уже в 12:00 по астраханскому времени (оно на час больше, чем в Москве). Заселение должно было быть с 14:00, однако меня сразу же проводили в номер. Он оказался довольно комфортным и, главное, чистым. Напомню, что гостиница за две ночи стоила 3500 рублей. На мой взгляд, для таких условий проживания это более чем демократичная цена.

Первая остановка — городской пляж

Первым местом, которое я решила посетить, стал астраханский городской пляж. Я изучила маршрут на картах, посмотрела, на каком автобусе можно туда доехать, и отправилась в путь. Интересно, что общественный транспорт в Астрахани — преимущественно маленькие маршрутки. Проезд в них стоит 30 рублей. Также есть возможность безналичной оплаты, что очень удобно в наше время.

1/3 Фото: Анастасия Харламова / Вечерняя Москва 2/3 Фото: Анастасия Харламова / Вечерняя Москва 3/3 Фото: Анастасия Харламова / Вечерняя Москва

Сев в маршрутку, уточнила у водителя, точно ли я доеду до пляжа, и попросила сказать, когда будет нужная остановка. Дорога от гостиницы заняла примерно 15 минут. Там спросила у прохожих, как лучше дойти. Улыбчивые астраханцы с радостью показали дорогу.

Для того чтобы пройти к пляжу, от остановки нужно пройти направо, спуститься по лестнице под мост, дальше будет лесок, после короткой прогулки по которому вы попадаете на место назначения. Но мне показалось, что проще добираться туда на такси или личном транспорте. Тем более рядом с пляжем есть удобная парковка.

На нем я оказалась примерно в 15:30, и людей было довольно много. Однако это не помешало без проблем найти свободное место и устроиться загорать. Меня очень удивило, как там было чисто! Сразу видно, что за пляжем тщательно следят. Там располагаются удобные кабинки для смены одежды, ларьки с едой и напитками, а также прокат водных сабов. Вода в Волге теплая, комфортная для купания. Я провела на пляже примерно три часа, подрумянилась и отправилась в гостиницу.

В город я решила вернуться пешком и заодно прогуляться. Посмотрела на необъятную Волгу с высокого городского моста, увидела величественное здание Астраханского Государственного театра оперы и балета и маленькие спокойные улочки с двухэтажными домиками. Город показался очень чистым и зеленым, много небольших скверов и ухоженных парков с клумбами и деревьями.

Еще я обратила внимание, что в городе очень много бездомных собак. При этом почти у всех есть специальные бирки, и животные ведут себя спокойно и дружелюбно.

Ужин в рыбном ресторане

Рыбная столица России славится черной икрой, ухой и необычными блюдами. Было бы странно не посетить один из лучших астраханских рыбных ресторанов. Изучив отзывы и рекомендации, отправилась в «Щуку». Здание располагалось недалеко от моей гостиницы. Я заказала столик на 21:00 и доехала туда на такси за 5 минут. По дороге разговорилась с приветливым таксистом, который рассказал, на каком рынке лучше всего купить рыбу.

Ресторан состоит из двух этажей. Красивый интерьер, приветливый персонал. На входе стоят витрины с рыбой и икрой, которые можно купить. В середине зала — большая деревянная лестница наверх. Встретили меня приветливые хостес и официант, которые сразу интересуются, где хотелось бы сесть. Я выбрала балкон: там как раз были три свободных столика. А вид открывался на небольшую дорогу, деревья и соседние здания.

К выбору блюд решила подойти ответственно и после долгого изучения меню заказала уху и судака в конверте с овощами. А еще домашние лимонад и хлеб. Напитки принесли сразу, а вот еду пришлось подождать минут 20.

Уху подали в небольшом чугунном казане, как будто ее только что сняли с костра на берегу Волги. Для меня одна порция оказалась очень большой, поэтому ее можно смело брать на двоих. Это было очень вкусно! Наваристый бульон, а рыба просто таяла во рту. Следом официант принес судака с овощами. Это блюдо оказалось не хуже первого. Потрясающий ужин обошелся в 1670 рублей. В целом ресторан оставил только положительные впечатления. Празднование приезда прошло на ура!

Фото: Анастасия Харламова / Вечерняя Москва

В целом ресторан оставил только положительные впечатления. Кухня на высшем уровне, красивый и богатый интерьер, участливый персонал, который действительно заинтересован, чтобы гостям было комфортно в их заведении. В такое место обязательно стоит сходить!

День второй. Лотосовые поля, дельта реки и «чертов орех»

Второй день моего путешествия начался рано. В 08:50 я уже встретилась с представителем туристической компании «Золотой лотос» и экскурсионной группой на остановке около отеля. Мы сели в микроавтобус и отправились в путешествие на лотосовые поля, которые находятся в Камызякском районе Астраханской области в дельте Волги.

Астрахань недаром называют «второй Венецией». Там множество рек, протоков и ериков, которые образуют сложную водную сеть. Около 800 таких водотоков, омывая многочисленные острова, устремляются к Каспийскому морю, образуя дельту.

Поездка на автобусе заняла примерно 1–1,5 часа. За это время мы проехали около 80–90 километров по дороге, окруженной маленькими деревушками и полями, на которых располагаются искусственные пруды для выращивания рыбы. По трассе спокойно гуляли коровы и козы, которые паслись на обочинах и не спешили уходить при виде приближающихся машин. Так я познакомилась с просторами уютной и красочной Астраханской области.

Мы подъехали к берегу Волги, пересели в лодки и поплыли до турбазы. На месте оказались примерно через 20 минут. Нас встретила девушка-гид. Она рассказала о правилах безопасности на воде, программе экскурсии и попросила заполнить документы. После этого всем дали 30 минут свободного времени, чтобы переодеться в купальники, погулять по территории турбазы и заглянуть в ресторан, где после поездки группу ждал обед.

К водному путешествию я подготовилась заранее. Следует помнить, что солнечные лучи отражаются от водной глади и можно получить сильные ожоги. Поэтому я взяла с собой солнцезащитный крем, одежду, которая будет полностью прикрывать тело, и головной убор.

Наша туристическая группа села в лодки, и началось незабываемое путешествие! Берега Волги окутаны высокими зелеными зарослями. Чем дальше мы уплывали, тем более впечатляющими оказывались места. Настоящая дикая природа! В воде прямо около нашей лодки плескалась щука, на водной глади плавали лебеди.

Одна из туристок, которая оказалась уроженкой Астраханской области, рассказала, что раньше у местных жителей была жутковатая, на мой взгляд, традиция — дарить молодоженам на свадьбу запеченного лебедя. Однако женщина отметила, что те пары, которые принимали такой подарок, ждало несчастье в личной жизни.

Наконец мы приплыли к жемчужине нашей поездки — лотосовым полям. В Астраханской области лотосы называют «каспийской розой». А еще именно в дельте Волги находятся их самые большие в мире клумбы. Наши лодки заплыли в самую гущу этих невероятных водяных цветов. Первым желанием было, конечно, ощутить их аромат. Запах действительно просто потрясающий!

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Наш сопровождающий рассказал, что еще несколько лет назад лотосы были на грани вымирания, но природа решила иначе. Сейчас их в Волге несчетное количество. Местные жители даже беспокоятся, что они в скором времени могут заполонить всю реку.

Еще одной изюминкой поездки стал орех чилим, который растет прямо на поверхности воды. Его еще называют «чертов орех». Все та же соседка по лодке ловко запустила руку в воду и достала несколько штучек, которые нам почистил сопровождающий. Я попробовала диковенное растение, и оно оказалось довольно вкусным. Напоминает сырые семечки подсолнечника. Женщина рассказала, что в детстве ее мама запекала орех, как картофель, и варила из него кашу. Она даже поделилась со мной рецептом.

Рецепт: водяной орех нужно положить в чугунный горшок, залить молоком и поставить в предварительно разгоретую до 180 гардусов духовку на 40–50 минут, переодически помешивать, и получится вкусная и сытная каша.

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Затем мы отправились в место, где соединяются несколько притоков Волги — бескрайняя прозрачная водная гладь с дикими чайками, а вода настолько чистая, что можно разглядеть разных рыб, которые плавали у бортов лодки. Впечатляющее зрелище!

Поездка завершилась обедом в ресторане на турбазе. Повара приготовили для туристов вкуснейшую уху из рыбы, которая еще сегодня плавала в реке, свежие овощи, рыбные котлеты и горячий чай. После этого у всех желающих была возможность отдохнуть у бассейна и насладиться видом на красавицу Волгу. В Астрахань мы вернулись примерно в 18:00.

Прерывать свой «гастрономический тур» в этот день не хотелось. Тем более что, кроме рыбы, Астрахань славится своими сочными арбузами. Правда, по словам местных жителей, самый сезон начинается только в конце августа.

Я решила зайти на овощную ярмарку рядом с гостиницей и купить там фрукты и овощи. Цены меня приятно удивили! Килограмм арбуза стоит 15 рублей, помидоров — 30, ежевика и малина по 100 рублей за большой пластиковый стаканчик. Так что, закупившись по полной, я отправилась в номер отдыхать и пробовать свою «добычу». Арбуз, как и ожидалось, оказался сладким и сочным, как и остальные ягоды. Проводила свой второй день в Астрахани витаминным ужином.

День третий. Астраханский кремль и Лебединое озеро

Наступил завершающий день моего путешествия. Собрав вещи и оставив их в отеле до вечера, я отправилась на основательную прогулку по городу.

Одной из главных исторических и архитектурных достопримечательностей является знаменитый Астраханский кремль. Огромный историко-архитектурный комплекс располагается в самом центре на острове, который омывается водами Волги, Царева, Кутума и Казачьего ерика, на самом высоком его холме — Заячьем бугре.

Белокаменная крепость впечатляет своим величием. Повсюду витает «исторический дух» и чувствуется нереальная энергетика. На территории располагаются уникальные постройки XVI–XVII веков, а 80-метровая четырехъярусная колокольня над главными проездными воротами видна практически из любой точки города. Кроме изучения достопримечательностей, здесь можно погулять, посидеть на лавочках и в беседках среди многочисленных клумб и деревьев. Поэтому неудивительно, что даже в будний день здесь оказалось достаточно много туристов.

Мне кажется, это место обязательно к посещению. А если у вас будет достаточно времени, то можно взять экскурсию и зайти в музейные помещения.

1/4 Фото: Анастасия Харламова / Вечерняя Москва 2/4 Фото: Анастасия Харламова / Вечерняя Москва 3/4 Фото: Анастасия Харламова / Вечерняя Москва 4/4 Фото: Анастасия Харламова / Вечерняя Москва

А я отправилась дальше. После Кремля решила прогуляться до еще одной достопримечательности города — Лебединого озера. Идти прогулочным шагом всего 10 минут, расстояние между этими пунктами — один километр. На месте я увидела большой искусственный водоем, который окружен идеальным газоном, деревьями и лавочками. Там любят отдыхать местные жители, а поклонники водных прогулок могут арендовать катамараны.

Фото: Анастасия Харламова / Вечерняя Москва

На озере живут два лебедя, которые совершенно не боятся людей. Посередине стоит большая белая беседка, в которой они живут. Также в воде можно увидеть много маленьких милых черепашек.

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Покупка подарков. Рынок «Большие Исады» и рыбный магазин

Я не могла уехать из рыбной столицы России без подарков. Местные жители посоветовали посетить рынок «Большие Исады», который находится на окраине города. Дорога до него от центра занимает 10–15 минут. Тут вновь мне пришла на помощь маршуртка.

На рынке справа идут магазины с одеждой, а слева — маленькие магазинчики с едой, где продают пирожки и выпечку. Так как время близилось к обеду, я не удержалась и купила огромный вкусный чебурек за 50 рублей.

Чтобы найти рыбные отделы, снова пришлось просить помощи местных жителей, потому что я заблудилась в рядах с одеждой и ушла далеко вглубь рынка.

Если вы, как и я, решите съездить в «Большие Исады», имейте в виду, что продовольственный рынок находится в первом повороте направо после перекрестка. Там нужно зайти в торговое здание под крышей, где находятся рыбные отделы. В Москву я решила увезти двух лещей холодного копчения. Цена за килограмм — 270 рублей.

1/3 Фото: Анастасия Харламова / Вечерняя Москва 2/3 Фото: Анастасия Харламова / Вечерняя Москва 3/3 Фото: Анастасия Харламова / Вечерняя Москва

На этом я не остановилась и после рынка поехала в специализированный рыбный магазин рядом с отелем. Там, конечно, цены были значительно выше, но выбор был гораздо интереснее. Кроме сушеной и копченой рыбы, там можно купить всевозможные деликатесы, например, балык, разные виды паштетов и икры. Я купила сушеного леща за 320 рублей и паштет из осетровых рыб за 390.

Сюрприз от «Вечерней Москвы»

«Вечерняя Москва» решила порадовать гостей и жителей Астрахани подарком. Перед отъездом домой я оставила нашу фирменную бутылку для воды с сувениром в кустах у Лебединого озера, рядом с деревянным коричневым сарайчиком. Если встать лицом к водоему со стороны дороги, то нужная вам постройка будет находиться справа. Еще одной подсказкой является деревянная лавка рядом с кустом у стены домика. Надеюсь, что один из вас найдет этот клад!

Общие траты

Напомню, что главной целью моего путешествия был отдых на 15 тысяч рублей. Я считаю, что в Астрахани можно организовать очень интересные бюджетные выходные.

Мои траты составили:

перелет туда и обратно — 5114 рублей;

гостиница на 2 дня — 3500 рублей;

экскурсия — 2500 рублей;

ужин в ресторане — 1690 рублей;

траты на еду — 1700 рублей;

проезд — 500 рублей.

Отъезд

Забрав вещи из отеля, снова доехала до аэропорта на такси. Время вылета было в 20:15, а в 22:00 по московскому времени самолет приземлился в Шереметьево. Приятным бонусом оказалось место у окна, поэтому на взлете удалось увидеть Астрахань с высоты птичьего полета, а при посадке — застать красивый закат.

Рыбную столицу нашей родины я покидала с максимально положительными эмоциями и огромным желанием вернуться туда еще раз. Тем более, что осталось не мало мест, которые можно посетить в будущем.