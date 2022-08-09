Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач назвал причину появления нового вида генипавируса

Ирина Игнатенко
Общество
Врач назвал причину появления нового вида генипавируса
Фото: Pixabay

Есть высокая вероятность того, что обнаруженный в Китае вид генипавируса — далеко не новый. Такое мнение высказал врач-терапевт Андрей Звонков.

Он пояснил, что скорее всего этот вирус давно существовал в животной среде, а в настоящее время его передали человеку.

— Учитывая, что китайцы едят все подряд, все, что шевелится, они, естественно, и заражаются всем этим. У нас 90 процентов всех инфекций, особенно новых, идут с Востока, — отметил он в комментарии Life.ru.

Врач добавил, что более 90 процентов существующих инфекций имеют зоонозное происхождение, они изначально пришли от животных и потом ассимилировались среди людей.

В Китае обнаружили новый вид генипавируса LayV, получивший название «Ланъя». Ученые пока затрудняются сказать, насколько он заразен или опасен — собрано слишком мало данных. В настоящее время вирусом заразились 35 человек, передает Царьград.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский рассказал «Вечерней Москве» об особенностях новой инфекции.

Врачи Китай Вирусы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте