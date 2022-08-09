Врач назвал причину появления нового вида генипавируса

Фото: Pixabay

Есть высокая вероятность того, что обнаруженный в Китае вид генипавируса — далеко не новый. Такое мнение высказал врач-терапевт Андрей Звонков.

Он пояснил, что скорее всего этот вирус давно существовал в животной среде, а в настоящее время его передали человеку.

— Учитывая, что китайцы едят все подряд, все, что шевелится, они, естественно, и заражаются всем этим. У нас 90 процентов всех инфекций, особенно новых, идут с Востока, — отметил он в комментарии Life.ru.

Врач добавил, что более 90 процентов существующих инфекций имеют зоонозное происхождение, они изначально пришли от животных и потом ассимилировались среди людей.

В Китае обнаружили новый вид генипавируса LayV, получивший название «Ланъя». Ученые пока затрудняются сказать, насколько он заразен или опасен — собрано слишком мало данных. В настоящее время вирусом заразились 35 человек, передает Царьград.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский рассказал «Вечерней Москве» об особенностях новой инфекции.