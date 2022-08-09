Bloomberg: Путин спас Эрдогана перед выборами в Турции

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поддержал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в важный для Анкары момент. Об этом сообщило издание Bloomberg во вторник, 9 августа.

— Поддержка со стороны Путина будет благом для Эрдогана, поскольку до всеобщих выборов президента Турции осталось меньше года, а Анкаре необходимо стабилизировать экономику, — говорится в публикации.

Автор материла добавил, что достигнутые в ходе встречи в Сочи договоренности позволили укрепить курс лиры. Это в свою очередь положительно отразилось на повышении цен в Турции.

Кроме того, важную роль сыграл перевод денежных средств российской корпорации «Росатом» турецкой дочерней компании «Аккую Нуклеар». Это привело к увеличению золотовалютных резервов Турции, передает РИА Новости.

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», чем опасно для Запада сотрудничество России и Турции. По его словам, российско-турецкое сотрудничество и переход на торговлю в рублях представляют огромную опасность для западных стран. Это может способствовать развитию политики против США.