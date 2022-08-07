«Страшное решение для США»: чем Западу грозит тесное сотрудничество России и Турции

Фото: Администрация президента РФ

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным было принято решение о переходе к двусторонней торговле в рублях. Западные страны обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», чем опасно для Запада сотрудничество России и Турции.

По его словам, российско-турецкое сотрудничество и переход на торговлю в рублях представляют собой огромную опасность для западных стран. Это может способствовать развитию политики против США.

— Сотрудничество Турции и России означает, что восток Европы выпадает из-под американского контроля. Турецкая армия является второй по мощности в НАТО. Американцы уже не смогут в силовой сфере шалить в открытую. Более того, любые санкции сильны, когда они тотальны. А сотрудничая с турками, Россия наплюет на очень многие санкции. Кроме того, сам факт, что на них может не обращать внимания и Турция, приведет к мысли о том, что и другие страны смогут себя так вести. В результате вместо фронта против России, получится фронт против Америки. В нем все будут сотрудничать и торговать с Россией, — считает эксперт.

Политолог отметил, что США не имеют влияния на Турцию. Последняя сама определяет своих союзников и может принимать важные политические решения.

— Влияние Америки — это влияние лидера. Он не может быть условным. В случае когда к главному звену относятся пренебрежительно, он теряет свое влияние и позиции. Сотрудничество России и Турции — огромная проблема для США. Наше взаимодействие, например, с Болгарией или Румынией, закончилось бы очень быстро. Так как у США достаточно рычагов давления на эти страны. На Турцию надавить намного тяжелее. Это большая страна, которая сильна в военном отношении. У США нулевое влияние на турецкую армию после знаменитого восстания против Эрдогана. Он перебил всех проамериканских генералов, — подчеркнул Журавлев.

Собеседник «ВМ» уверен, что решение России и Турции насчет торговли в национальной валюте значительно ударяет по авторитету США и может привести к краху нынешней финансовой системы.

— Переход на торговлю в рублях является страшным решением для США. Вторым товаром США (после их могущества) является доллар. В мире, чтобы что-то у кого-то купить, сначала необходимо приобрести доллар. Если страны начнут торговать между собой в национальных валютах, то доллар не понадобится. Спрос на него упадет. Это будет катастрофическая ситуация для США и крах нынешней финансовой системы. Американцы очень болезненно относятся к заявлениям любой страны о торговле в национальной валюте, — рассказал он.

Журавлев считает, что тесное сотрудничество России и Турции дает огромные преимущества обеим странам. Данная коалиция несет в себе большую политическую силу.

— Россия и Турция взаимно поддерживают друг друга как военные страны. США не решатся напасть на нас. Также мы обходим санкции, а турки получают прибыль. Более того, увеличивается общий рынок. А также активно решаются вопросы касательно разных регионов мира. У нас с турками во многом не совпадают точки зрения. Сейчас же появляется возможность их согласовать, — подытожил эксперт.