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Эрдоган заявил, что Анкара и Москва договорились о переходе к торговле в рублях

Полина Долганова
Экономика
Эрдоган заявил, что Анкара и Москва договорились о переходе к торговле в рублях
Фото: Администрация президента РФ

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным было принято решение о переходе к двусторонней торговле в рублях. Об этом Эрдоган сообщил в субботу, 6 августа.

— На встрече в Сочи с уважаемым Путиным мы договорились по рублю как единице в торговле. Так как мы будем совершать нашу торговлю в рублях, это, конечно, станет серьезным источником доходов для Турции и России, — цитирует президента ТАСС.

Он уточнил, что стороны также договорились выводить двухстороннюю торговлю на уровень до 100 миллиардов долларов в год.

5 августа в Сочи состоялись переговоры Путина и Эрдогана. Отмечается, что они длились чуть более четырех часов, в ходе встречи главы государств, как уточняется, обсудили широкий круг тем.

Эрдоган перед началом встречи заявил, что в отношениях двух государств предстоит открыть новую страницу. По его словам, речь идет о вопросах сотрудничества в сферах энергетики, экспорта зерна по Черному морю и туризма.

Кроме того, в ходе встречи в Сочи президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились об условиях оплаты поставок российского газа в рублях.

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