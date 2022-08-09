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Количество самостроя в центре столицы снизилось более чем на 20 процентов

Анастасия Колоскова
Город
Количество самостроя в центре столицы снизилось более чем на 20 процентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За первые шесть месяцев текущего года Госинспекция по недвижимости обследовала более двух тысяч объектов недвижимости и ликвидировала более 60 незаконных построек в Центральном административном округе Москвы. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По итогам осмотров на территории центрального округа было выявлено 272 самостроя общей площадью 88 тысяч квадратных метров, что на 20,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня 63 объекта площадью 3,6 тысячи уже ликвидированы, остальные строения находятся в процессе подготовки к демонтажу. Также пресечено четыре факта самовольного строительства на начальном этапе, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Он отметил, что за указанный период в ЦАО выявили 389 нарушений земельного законодательства, 41 из которых было устранено, а по другим ведется работа.

По словам Боброва, наиболее частым видом нарушений является нецелевое использование земельного участка. На их долю приходится 35 процентов от общего числа. Еще 17 процентов связаны с использованием участка без оформления земельно-правовых отношений.

В ведомстве отметили, что специалисты проводят работу, в том числе, по обращениям горожан. Так, жители округа оставили в чат-боте «Свободный доступ» 61 обращение. В результате подтвердилось 18 фактов самовольного ограничения доступа на территорию общего пользования. Так, в ЦАО обнаружили самовольно установленные ограничители парковки, столбики, цепочки, бетонные клумбы, заборы и шлагбаумы. 15 нарушений уже удалось устранить, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, с начала сезона работы летних кафе на территории округа зафиксировали 112 нарушений при размещении летних веранд, 98 процентов из которых уже устранены, заключили в Госинспекции по недвижимости.

Недвижимость демонтаж объектов самостроя Центральный административный округ (ЦАО)
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