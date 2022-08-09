«Не поддаваться эмоциям»: астролог назвала самые напряженные дни этой недели

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На текущей неделе некоторые дни могут оказаться очень напряженными, необходимо держать себя в руках и не поддаваться эмоциям. Об этом рассказала ведический астролог Светлана Кройцер.

Так, вторник, 9 августа не отличается спокойствием. Его энергии носят импульсивный и взрывной характер. Кройцер отметила, что в этот день стоит избегать конфликтов и постараться сохранять спокойствие.

Напряженный эмоциональный день ожидается и в воскресенье,14 августа. В этот день стоит постараться не идти на провокации и не создавать конфликтные ситуации, а также нужно контролировать свои эмоции.

Астролог добавила, что четверг, 11 августа, станет одним из самых благоприятных дней этой недели. В этот день энергии Луны особенно сильны, поэтому порадуйте себя чем-то приятным — расслабляющим массажем или ванной с лунными травами, передает ФАН.

До этого астролог Янина Пакетова назвала три знака зодиака, которых никому не удается сглазить.