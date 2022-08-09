Российские маркетплейсы создали единую систему по борьбе с контрафактной продукцией

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Маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» создали общую информационную систему, где собираются сведения о поставщиках контрафакта. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) во вторник, 9 августа.

Система создана для борьбы с распространением контрафактной продукции. В ее основе лежит список, куда вносятся данные о случаях размещения продукции, информация о продавце, а также сведения из документов, подтверждающих нарушение.

В случае выявления нарушения маркетплейс блокирует предложение и выгружает соответствующую информацию. Затем партнеры проверяют схожесть данных продавца на своей площадке. При необходимости у поставщика запрашиваются документы, после проверки которых принимается решения о блокировке, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что с 1 марта следующего года маркетплейсы будут обязаны выполнять все требования к товарообороту на своих площадках и нести ответственность за продажу продукции без маркировки. Соответствующее постановление подписал премьер-министра России Михаил Мишустин.