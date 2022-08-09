Ученые определили происхождение найденного в России загадочного метеорита

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Метеорит Караванное, который был найден в России в 2010 году, является «обломком» астероида, сформированном на заре Солнечной системы. Этот астероид был развит как Земля и подобные ей планеты (Марс, Венера, Меркурий). Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в Минобрнауки.

Метеорит относится к редкому виду вещества внеземного типа — это т.н. палласит группы «eagle station». Палласиты представляют собой зеленый прозрачный минерал оливина и металлическое никелистовое железо. Эти вещества, как считают специалисты, были сформированы около 4,5 млрд лет назад в астероидах, являвшимися частью протопланетного диска Солнца. С течением времени такие астероиды расплавились и создали Землю с подобными ей планетами.

Светлана Теплякова из лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН добавила, что ученые смогли определить химический состав оливина и металла в метеорите. По этим сведениям они смогли создать компьютерную модель процесса кристаллизации металлического ядра астероида во время остывания, передает портал Planet Today.

Ранее сообщалось, что зарубежные ученые изучили алмазы, расположенные внутри древнего метеорита и рассказали об их уникальных свойствах. Исследователи обнаружили, что алмазы, образовавшиеся во время высокоэнергетической ударной волны от столкновения астероидов около 50 000 лет назад, обладают уникальными и исключительными свойствами.