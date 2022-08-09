Пик метеорного потока Персеиды: где в Москве посмотреть на самый красивый звездопад лета

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В августе в небе над столицей можно будет увидеть метеорный поток Персеиды. Его часто называют главным летним звездопадом. «Вечерняя Москва» рассказывает, где и во сколько посмотреть это необычайно красивое явление.

Персеиды образованы «мусорным» шлейфом кометы Свифта — Таттла. Если смотреть на них с нашей планеты, то кажется, что метеорный поток движется прямо от созвездия Персея (отсюда и название). Вращаясь вокруг Солнца, Земля каждый год входит в него — на небе появляются светящиеся линии, получается эффект «падающих звезд».

Пик метеорного потока Персеиды обычно приходится на середину последнего месяца лета. В 2022 году — на ночь с 12 на 13 августа. В этот период ожидается до 160 падающих «звезд» в час. Наблюдать за метеорами рекомендуется на возвышенности за городом, специальные оптические приборы для этого не потребуются.

Лучшее время для наблюдения — период с 23:00 до 04:30.

Правильно загаданное желание во время звездопада Персеиды принесет человеку счастье и удачу. Астрологи объяснили, как просить помощи у Вселенной, чтобы мечты исполнились.