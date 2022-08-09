Юрана уволили с поста главного тренера ФК «Химки»

Фото: fckhimki.com / ФК Химки

Сергей Юран покинул пост главного тренера футбольного клуба «Химки». Об этом сообщил депутат Госдумы России и член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков во вторник, 9 августа.

— Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии: сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться, — сказал он.

Депутат добавил, что окончательное решение было принято в понедельник, 8 августа. По его словам, в скором времени начнется процесс подписания необходимых документов. После ухода Юрану будет выплачена компенсация в размере 35–40 миллионов рублей.

По данным портала Sports.ru, причиной отставки тренера стал отказ выпускать на поле сына инвестора Илью Садыгова. Конфликт произошел после гостевого матча третьего тура РПЛ с «Ростовом».

До этого сообщалось, что Сергей Юран может покинуть пост главного тренера подмосковных «Химок». Действующее соглашение специалиста с подмосковной командой рассчитано до конца нынешнего сезона.