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Благоустройство сквера «Знаки зодиака» завершат к осени в Бабушкинском районе

Александр Афонин
Город
Благоустройство сквера «Знаки зодиака» завершат к осени в Бабушкинском районе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, сквер Знаки зодиака Карта всех событий

Специалисты завершат работы по благоустройству сквера «Знаки зодиака» в Бабушкинском районе к этой осени. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы во вторник, 9 августа.

— К осени благоустроим сквер «Знаки зодиака» в Бабушкинском районе. Сквер расположен на пересечении улицы Енисейской и Нового Берингова проезда. Через него пролегает один из районных транзитных маршрутов к станции метро «Свиблово», — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Благоустройство будет проходить в рамках программы «Мой район». Специалисты обустроят дорожки, установят фонари, скамейки и урны. Кроме того, рабочие устроят зону для занятия спортом и детский комплекс. В рамках работ будет проведено дополнительное озеленение, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что возле станции Большой кольцевой линии метро «Текстильщики» стартовали работы по благоустройству. Уточняется, что работы будут проведены на улицах Саратовской, Люблинской, Артюхиной, 1-й и 11-й улицах Текстильщиков, в 1-м Саратовском проезде и на дублере Волгоградского проспекта.

Благоустройство Скверы Бабушкинский район
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