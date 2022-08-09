Более шести миллионов квадратных метров недвижимости ввели в Москве с начала года

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За первые семь месяцев текущего года в столице ввели в эксплуатацию более шести миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В преддверии Дня строителя (14 августа) президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос об итогах работы строительного комплекса за семь месяцев 2022 года. Основной задачей работы московских строителей в 2022 году остается создание комфортной сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации, — отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в этом году, в отличие от предыдущих, поставленные задачи решались в условиях беспрецедентного санкционного давления. Тем не менее итоги периода с января по июль свидетельствуют, что столичный Строительный комплекс успешно справляется с ситуацией, обеспечив ввод в эксплуатацию 6,3 миллиона квадратных метров недвижимости.

В Москве сохраняются высокие темпы строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Так, в этом году российская столица заняла первое место в мире по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в индексе (рейтинге) городского процветания, который опубликовала программа ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Сергей Собянин рассказал о строительстве Московского скоростного диаметра в Некрасовке.