Рисунки Романовых покажут на выставке в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Пироговская улица, 17с1 Карта всех событий

В Москве на улице Большой Пироговской, 17, в выставочном зале федеральных архивов 31 августа начнет работу историко-документальная экспозиция «Романовы. Урок рисования». Об этом во вторник, 9 августа, сообщила пресс-служба Государственного архива России.

— Выставка посвящена художественному воспитанию детей в семье Романовых. Уроки рисования в образовательном процессе были призваны развивать в августейших детях воображение и чувство прекрасного, — говорится в сообщении.

Государственный архив России — единственное хранилище страны, где представлен самый большой объем рисунков всех членов семьи Романовых — начиная от детей императора Павла I и заканчивая детьми последнего российского императора Николая II, отметили в пресс-службе. Для выставочного проекта было отобрано около 300 рисунков, среди которых портреты нижних чинов российской армии, допожарные жилые интерьеры Зимнего дворца, утраченные покои дворца в Аббас-Тумане.

Экспозиция будет открыта для посещений до 9 октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что на сайте Музея Победы 9 августа появится виртуальная выставка «Дальневосточный финал», приуроченная к 77-й годовщине начала войны СССР против Японии.