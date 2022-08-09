Песков предрек демилитаризацию заводов турецких беспилотников Bayraktar на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Размещение завода по производству турецких беспилотников Bayraktar на территории Украины грозит демилитаризацией предприятия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 9 августа.

— Сам факт создания такого объекта, который сразу же, конечно же, попадет под тему демилитаризации, — это нужно понимать, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что решение о создании предприятия может сказаться на жизни украинского народа. По его словам, наиболее вероятным исходом станет «продление страданий» украинцев. Песков отметил, что размещение завода никак не отразится на проведении спецоперации России, передает РИА Новости.

До этого украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил, что турецкая компания «Bayraktar» построит на Украине завод по производству одноименных беспилотников. По его словам, компания уже зарегистрировалась и купила земельный участок.

Накануне Дмитрий Песков заявил, что Кремль ценит усилия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу организации российско-украинских переговоров, однако делегация со стороны Украины «ушла с радаров». Он подчеркнул, что глава турецкого государства продолжает «прикладывать усилия для того, чтобы помочь такому процессу».