Песков заявил, что делегация украинских переговорщиков «ушла с радаров»

Фото: Администрация президента РФ

Кремль ценит усилия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу организации российско-украинских переговоров, однако делегация со стороны Украины «ушла с радаров». Об этом в понедельник, 8 августа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Эрдоган несколько раз предлагал свои услуги и прикладывал усилия с целью инициирования мирного процесса. Официальный представитель Кремля также отметил большую роль президента Турции в организации «весьма и весьма хороших условий» для проведения переговоров между делегациями России и Украины. Он подчеркнул, что глава турецкого государства продолжает «прикладывать усилия для того, чтобы помочь такому процессу».

— Но вы знаете, что украинская делегация переговорщиков, что называется, «ушла с радаров». В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет, — заключил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что специальная военная операция будет продолжена до выполнения поставленных целей, подчеркнув, что на сегодняшний день «нет ни переговоров, ни предпосылок к ним», передает РИА Новости.

Песков также до этого заявил, что на данный момент в повестке дня отсутствуют предпосылки для встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что во время переговоров с российским коллегой предложил Владимиру Путину встретиться с Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, он убежден, что ситуацию вокруг Украины можно разрешить с помощью переговорного процесса.