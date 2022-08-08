Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков заявил, что делегация украинских переговорщиков «ушла с радаров»

Анастасия Колоскова
В мире
Песков заявил, что делегация украинских переговорщиков «ушла с радаров»
Фото: Администрация президента РФ

Кремль ценит усилия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу организации российско-украинских переговоров, однако делегация со стороны Украины «ушла с радаров». Об этом в понедельник, 8 августа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Эрдоган несколько раз предлагал свои услуги и прикладывал усилия с целью инициирования мирного процесса. Официальный представитель Кремля также отметил большую роль президента Турции в организации «весьма и весьма хороших условий» для проведения переговоров между делегациями России и Украины. Он подчеркнул, что глава турецкого государства продолжает «прикладывать усилия для того, чтобы помочь такому процессу».

— Но вы знаете, что украинская делегация переговорщиков, что называется, «ушла с радаров». В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет, — заключил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что специальная военная операция будет продолжена до выполнения поставленных целей, подчеркнув, что на сегодняшний день «нет ни переговоров, ни предпосылок к ним», передает РИА Новости.

Песков также до этого заявил, что на данный момент в повестке дня отсутствуют предпосылки для встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что во время переговоров с российским коллегой предложил Владимиру Путину встретиться с Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, он убежден, что ситуацию вокруг Украины можно разрешить с помощью переговорного процесса.

Украина Дмитрий Песков Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте