СМИ сообщили о запрете россиянам посещать Венсенский замок во Франции
Правительство Франции запретило российским туристам посещение Венсенского замка. Основанием для этого является якобы «внутреннее распоряжение», которое было издано после начала Россией спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 9 августа, сообщило агентство «Франс Пресс».
В частности, 28 июля в замок не пропустили двух россиянок, одна из которых журналистка по профессии. Она рассказала агентству, что охрана попросила ее предъявить паспорт, после чего во входе ей было отказано. На вопрос о причинах был получен ответ: «Потому что вы россиянки».
В Минобороны Франции уточнили, что после начала спецоперации пришлось ограничить россиянам доступ к военным объектам. Разрешено подавать «запросы, касающиеся журналистских обязанностей», передает РИА Новости.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Франция является для России недружественной страной из-за ее антироссийских действий.