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СМИ сообщили о запрете россиянам посещать Венсенский замок во Франции

Геннадий Юркевич
Политика
СМИ сообщили о запрете россиянам посещать Венсенский замок во Франции
Фото: Unsplash

Правительство Франции запретило российским туристам посещение Венсенского замка. Основанием для этого является якобы «внутреннее распоряжение», которое было издано после начала Россией спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 9 августа, сообщило агентство «Франс Пресс».

В частности, 28 июля в замок не пропустили двух россиянок, одна из которых журналистка по профессии. Она рассказала агентству, что охрана попросила ее предъявить паспорт, после чего во входе ей было отказано. На вопрос о причинах был получен ответ: «Потому что вы россиянки».

В Минобороны Франции уточнили, что после начала спецоперации пришлось ограничить россиянам доступ к военным объектам. Разрешено подавать «запросы, касающиеся журналистских обязанностей», передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Франция является для России недружественной страной из-за ее антироссийских действий.

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