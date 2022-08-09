В Кремле рассказали об отношении Путина к символам спецоперации на Украине

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Никто не может оставаться равнодушным, если речь идет о символах российской спецоперации на Украине, в том числе это касается президента России Владимира Путина. Об этом во вторник, 9 августа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, неравнодушие российского лидера к символике спецоперации можно было заметить в ходе его встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

— Естественно, никто не может оставаться без эмоций на фоне таких символов операции. В том числе и президент, конечно, — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, какие эмоции относительно символики операции по защите Донбасса испытывает глава государства, передает РИА Новости.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 8 августа подарил российскому лидеру шоколадку «Алешка». Шоколад посвящен мальчику, который выходил встречать и провожать российских военных в ходе спецоперации на Украине. Десерт изготовили кондитеры из Старого Оскола.