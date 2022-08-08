Губернатор Белгородской области подарил Путину шоколадку «Алешка»

Фото: t.me/zvezdanews

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным подарил российскому лидеру шоколадку «Алешка». Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в Telegram-канале Zvezdanews.

Шоколадка посвящена мальчику, который выходил встречать и провожать российских военных в ходе спецоперации на Украине.

Шоколад изготовили кондитеры из Старого Оскола.

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В Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который приветствует российских военных на границе. Об этом в среду, 25 мая, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор написал, что мальчик Алеша стал известен не только в Белгородской области, но и за ее пределами. По его словам, «искренний ребенок провожает и встречает российских военных и делится с ними своим теплом, которое идет от чистого сердца».

12 мая ставший знаменитым в Сети восьмилетний мальчик Алеша из Белгородской области, который ежедневно выбегает к дороге встречать российских военных, обратился к ним с пожеланиями. Мальчик пожелал участникам спецоперации здоровья и благополучия.