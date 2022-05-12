Восьмилетний мальчик Алеша из Белгородской области обратился к российским военным

Фото: Минобороны РФ

Ставший знаменитым в Сети восьмилетний мальчик Алеша из Белгородской области, который ежедневно выбегает к дороге встречать российских военных, обратился к ним с пожеланиями. Мальчик пожелал участникам спецоперации здоровья и благополучия.

— Чтобы они были всегда здоровы... и всегда у них было все хорошо, — приводит слова мальчика RT.

Ранее в интернете появился ролик о том, как Алеша приветствует российских военных, направляющихся на Украину. Видео стало очень популярным в Сети. Видеоролик был снят родственниками мальчика 9 мая в селе под Белгородом и набрал уже более миллиона просмотров.

В Мариуполе впервые за восемь лет прошли торжественные мероприятия в честь Дня Победы. Об этом в понедельник, 9 мая, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Саблин. По его словам, у памятника «Жертвам фашизма» в Мариуполе в День Победы снова зажегся Вечный огонь.

В рамках мероприятий волонтеры развернули георгиевскую ленту длиной 300 метров и пронесли ее до монумента «Воину — освободителю Донбасса».