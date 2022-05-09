«Не погаснет!»: В Мариуполе впервые за восемь лет зажегся Вечный огонь

Фото: Пресс-служба МГРО ЕР

В Мариуполе впервые за восемь лет прошли торжественные мероприятия в честь Дня Победы. Об этом в понедельник, 9 мая, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

По его словам, у памятника «Жертвам фашизма» в Мариуполе в День Победы снова зажегся Вечный огонь.

— Мариупольцы, как никто иной, чувствуют, что такое фашизм. Потому что им восемь лет пришлось переживать гонения за русский язык, георгиевские ленты, советские ордена. И сегодня первый раз можно вздохнуть полной грудью и ощутить радость святого для всех нас праздника Победы. Кто-то из жителей спросил: «Не погаснет?» Не погаснет, родные, будет гореть вечно! — сказал Саблин.

В ходе памятных мероприятий волонтеры развернули 300-метровую георгиевскую ленту и пронесли ее до монумента «Воину-освободителю Донбасса». А в рамках акции «Сад памяти», которая проводится вместе с «Единой Россией», на аллеях «Памяти мариупольцев, погибших в 2014–2022 годах» и «Подвигу воинов России и Донецкой народной республики, павших при освобождении Мариуполя» высадили деревья.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Мариуполь не получится разблокировать военным путем.