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Зеленский признал, что Мариуполь не получится разблокировать военным путем

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский признал, что Мариуполь не получится разблокировать военным путем
Фото: president.gov.ua

Разблокировка Мариуполя военный путем невозможна. Это связано с отсутствием тяжелого вооружения у ВСУ. Об этом в понедельник, 9 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно на сегодня. И мы об этом говорили открыто. У Украины нет такого тяжелого оружия, чтобы разблокировать военным путем Мариуполь, — сказал он.

Украинский лидер добавил, что намерен решить вопрос с Мариуполем дипломатическим путем. По его словам, дипломатия помогла при эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь», передает РБК.

21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Мариуполя. По его словам, сам город освобожден, однако на заводе «Азовсталь» все еще остаются боевики.

Позже Минобороны России подтвердило открытие гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей с территории комбината «Азовсталь». По соглашению президента России Владимира Путина, эвакуация осуществляется при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК).

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