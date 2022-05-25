В честь мальчика, приветствующего военных РФ, выпустили шоколад «Алешка»

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который приветствует российских военных на границе. Об этом в среду, 25 мая, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Договорились с нашей кондитерской фабрикой и выпустили шоколад «Алешка». Самые важные опознавательные знаки на обертке — шлемофон, воинское приветствие и сирень. Шоколад темный, именно такой и полезен для восстановления сил, — сообщил он в своем Telegram-канале.

Губернатор написал, что мальчик Леша стал известен не только в Белгородской области, но и за ее пределами. По его словам, «искренний ребенок провожает и встречает российских военных и делится с ними своим теплом, которое идет от чистого сердца».

— Так хотелось поделиться этим теплом с военными. Поэтому пробную партию развезли нашим ребятам в госпиталях и тем, кто на передовой. И, конечно же, Леше. Он — наш народный герой, — подчеркнул Гладков.

Он уточнил, что шоколад нельзя купить в магазине.

12 мая ставший знаменитым в Сети восьмилетний мальчик Алеша из Белгородской области, который ежедневно выбегает к дороге встречать российских военных, обратился к ним с пожеланиями. Мальчик пожелал участникам спецоперации здоровья и благополучия.

Ранее в интернете появился ролик о том, как мальчик Алеша ежедневно приветствует российских военных, направляющихся на Украину. Каждый день он прибегает к дороге и отдает приветствие, когда видит проезжающую мимо военную машину. Видео стало очень популярным в Сети. Видеоролик был снят родными мальчика на День Победы в селе под Белгородом и набрал уже более миллиона просмотров.