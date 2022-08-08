Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым в понедельник, 8 августа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— В Кремле в середине дня он примет губернатора Белгородской области. Область, которая часто на слуху по понятным причинам. Но главное — вопрос социально-экономического развития, как это обычно бывает в беседах президента с главами регионов, — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что вечером 8 августа ожидается международный телефонный разговор. Песков отметил, что подробности будут уточнены после официального подтверждения второй стороны, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в Сочи состоялись переговоры между Владимиром Путиным и президентом Турции Рэджепом Тайипом Эрдоганом. Уточняется, что беседа проходила в санатории «Русь».

25 июля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин может в ближайшее время провести встречу с новым главой Роскосмоса Юрием Борисовым. По его словам, многое зависит от их графика.