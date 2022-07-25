Песков сообщил, что Путин может встретиться с Борисовым в августе

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин может в ближайшее время провести встречу с новым главой Роскосмоса Юрием Борисовым. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— С Борисовым — не исключаем уже, наверное, в следующему месяце, в августе, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что многое зависит от графика Путина и Борисова. Точная дата встречи будет озвучена после соотнесения расписаний. Песков отметил, что российский лидер не планирует в ближайшее время проводить встречу с экс-главой корпорации Дмитрием Рогозиным, передает РИА Новости.

15 июля стало известно, что Владимир Путин отстранил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». По словам Пескова, решение не связано с какими-либо претензиями к его работе. Представитель Кремля отметил, что экс-глава Роскосмоса своевременно будет трудоустроен.

В этот же день российский лидер освободил Юрия Борисова от должности вице-премьера по оборонной промышленности. В результате он занял должность главы государственной корпорации «Роскосмос».