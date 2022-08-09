Более 20 тысяч семей воспользовались помощью при переезде по реновации

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Более 20 тысяч столичных семей воспользовались бесплатным сервисом помощи при переезде в новостройки по программе реновации с запуска его работы. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Услуга становится доступна сразу после заключения договора на новую квартиру. Оформить заявку можно с помощью электронного сервиса на портале mos.ru, — сказал он.

С помощью сервиса москвичи могут перевезти в новые квартиры почти все свои вещи: мебель, бытовую технику и так далее. Исключением служат ценные вещи, документы, домашние животные. Их доставка осуществляется самостоятельно.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов отметил, что онлайн-заявка на помощь грузчиков стала одной из первых опций сервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации». По его словам, сегодня она стала единым информационным ресурсом и навигатором для новоселов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в Можайском районе столицы в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Здание будет состоять из двух секций.