Роспотребнадзор объяснил, нужно ли возвращать антиковидные ограничения

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Возвращать ограничения по COVID-19 в настоящее время нет необходимости. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма «омикрон», возобновление ограничительных мер не требуется, — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве порекомендовали носить маски лицам из групп риска при посещении общественных мест, на транспорте и в закрытых помещениях.

По данным Роспотребнадзора, за неделю заболеваемость коронавирусом в России на 100 тысяч населения выросла на 59,7 процента.

Отмечается, что по итогам 31-й недели этого года в стране зафиксировали 117,7 тысячи случаев заболевания.

— Показатель заболеваемости составил 80,24 на 100 тысяч населения, — уточнили в ведомстве.

Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировали в 12 российских регионах.

До этого врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил уверенность, что сейчас в России нет реальной статистики зараженных коронавирусом. Новые штаммы в большинстве случаев вызывают бессимптомное течение болезни.

Вирусолог подчеркнул, что пожилые граждане и люди с ослабленным иммунитетом находятся в группе риска. Им нужно как можно быстрее сдать тест на коронавирус при первых признаках простуды.