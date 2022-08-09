Роспотребнадзор объяснил, нужно ли возвращать антиковидные ограничения
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Возвращать ограничения по COVID-19 в настоящее время нет необходимости. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
— На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма «омикрон», возобновление ограничительных мер не требуется, — говорится в сообщении.
При этом в ведомстве порекомендовали носить маски лицам из групп риска при посещении общественных мест, на транспорте и в закрытых помещениях.
По данным Роспотребнадзора, за неделю заболеваемость коронавирусом в России на 100 тысяч населения выросла на 59,7 процента.
Отмечается, что по итогам 31-й недели этого года в стране зафиксировали 117,7 тысячи случаев заболевания.
— Показатель заболеваемости составил 80,24 на 100 тысяч населения, — уточнили в ведомстве.
Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировали в 12 российских регионах.
До этого врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил уверенность, что сейчас в России нет реальной статистики зараженных коронавирусом. Новые штаммы в большинстве случаев вызывают бессимптомное течение болезни.
Вирусолог подчеркнул, что пожилые граждане и люди с ослабленным иммунитетом находятся в группе риска. Им нужно как можно быстрее сдать тест на коронавирус при первых признаках простуды.