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Диетолог рассказала, какой кофе является самым полезным

Геннадий Юркевич

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказала, какой кофе является самым полезным
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врач-диетолог Дана Ханнес заявила, что черный кофе является самым полезным утренним напитком.

По ее словам, выпитый кофе с утра помогает не только ощутить бодрость, но и защищает от инфекций. Самый лучший вариант — пить черный кофе, так как в нем нет никаких добавок.

— Это просто кофе и вода. Свежесваренный американо или эспрессо с утра поможет сконцентрироваться, взбодриться, бороться с инфекциями, а еще обеспечит дополнительную защиту от ультрафиолетовых лучей, — сообщила специалист.

Дана Ханнес отметила, что макиато и латте будут менее полезны на фоне добавления в них вспененного молока. Молоко нейтрализует антиоксиданты в напитке, передает «Спорт-Экспресс», ссылаясь на MEL.

Ранее врач — диетолог-кардиолог Юлия Панова сообщила, что многие виды кофе являются высококалорийными напитками, которые могут оказать негативное влияние на фигуру. При этом калорийность напитка определяется количеством ингредиентов и способом приготовления.

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