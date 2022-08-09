«Нужно лечить, осложнение влияет на голос»: Пригожин — о состоянии Валерии после COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певица Валерия после перенесенного месяц назад коронавируса получила осложнение в виде воспалительного процесса в трахее и бронхах. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал супруг 54-летней знаменитости Иосиф Пригожин.

О том, что певице из-за состояния здоровья пришлось перенести и отменить несколько концертов, писали СМИ. Отмечалось, что после перенесенного COVID-19 звезду мучают сильная заложенность в груди и кашель.

По словам музыкального продюсера, несмотря на то что Валерия давно переболела опасным недугом, разговоры о состоянии ее здоровья продолжают обсуждать в Сети:

— Уже больше месяца прошло практически, а все судачат о том, что Валерия болеет. И, что интересно: все новые и новые слухи появляются. Разговоры о ее состоянии, как вирус, мутируют. На самом деле у нее произошло небольшое осложнение после коронавируса. Развился трахеобронхит, который нужно обязательно лечить, так как он влияет на голос. А так как Валерия поет резонаторами, как настоящий профессионал, то без лечения восстановить голос сложно.

Пригожин уточнил, что это был второй случай заражения Валерии COVID-19.

В настоящее время, по словам супруга певицы, звезда чувствует себя гораздо лучше и уже трудится над съемками нового клипа.

— Прямо сейчас записываем новый видеоролик, готовим концертную программу, — добавил Пригожин.

Продюсер также отметил, что певица готовится к возвращению на сцену с новыми музыкальными композициями.