Собянин оценил итоги строительства новой школы в районе Левобережный

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Россия, Москва, Смольная улица Карта всех событий

Новое здание школы № 158 в Левобережном районе столицы откроется к 1 сентября этого года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 9 августа.

— Окружающая среда сделана очень хорошо, качественно, и сама школа сделана тоже по индивидуальному проекту. Так что могу поздравить детишек с новосельем. 1 сентября все пойдут сюда, — сказал он.

Глава города добавил, что всего к концу года в городе откроется порядка 60 детских садов и школ. Из них 20 уже введены в эксплуатацию. Еще 22 начнут свою работу в начале учебного года.

Новое здание школы рассчитано на 300 дошкольников и 250 учеников начальных классов. На данный момент там уже обустроили актовый и музыкальный залы, библиотеку, помещения для кружков и творческих занятий, а также столовую, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что за последние годы на территории столичного района Некрасовка специалисты возвели 17 детсадов и школ. По словам мэра, в настоящее время на стадии строительства находятся еще шесть объектов.