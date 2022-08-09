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Андрей Бочкарев: 37 социальных объектов построили в Москве в 2022 году

Полина Долганова
Город
Андрей Бочкарев: 37 социальных объектов построили в Москве в 2022 году
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

С начала 2022 года в Москве возвели 37 зданий школ и детских садов, медицинских учреждений, а также спортивных и культурных объектов. Об этом во вторник, 9 августа, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в текущем году в столице возвели 20 школ и детсадов, пять медучреждений, девять объектов спорта и три культурных объекта.

Заммэра добавил, что среди знаковых объектов 2022 года можно отметить, например, реконструированный павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке.

Бочкарев подытожил, что на протяжении 11 лет в городе уделяют большое внимание развитию спортивной, культурной, образовательной и медицинской инфраструктуры.

До этого Бочкарев рассказал, что благодаря модернизации комплекса «Ластоногие» на территории Московского зоопарка его площадь увеличилась в три раза. По его словам, основой павильона стал комплекс из пяти открытых круглогодично эксплуатируемых вольеров с соленой водой. Его объем составил более 9,5 тысячи кубометров, а глубина — до восьми метров.

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