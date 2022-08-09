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Девять картин вошли в основную программу Московского международного кинофестиваля

Геннадий Юркевич
Общество
Девять картин вошли в основную программу Московского международного кинофестиваля
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Девять картин вошли в основную программу 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом во вторник, 9 августа, сообщила член отборочной комиссии, киновед Евгения Тирдатова на пресс-конференции.

По ее словам, от России на конкурсе покажут три фильма: «Огород» Ларисы Садиловой, «Молодость» Дмитрия Давыдова и «Верблюжья дуга» Виталия Суслина.

— Вам мы сейчас представляем неполную конкурсную программу, потому что будут интересные дополнения, поверьте мне. Но из тех — сколько здесь — девяти фильмов мы раскрываем содержание пяти, и там стоит обозначение «Мировая премьера», — сказала Тирдатова.

Она уточнила, что география основного конкурса обширна: в нем участвуют фильмы из России, Сербии, Румынии, Латинской Америки, Перу, пишет РИА Новости.

ММКФ пройдет с 26 августа по 2 сентября. Фестиваль является одним из старейших в мире. Он впервые прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начали проводить на регулярной основе.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принятии мер по поддержке городских кинотеатров и кинокомпаний, снимающих свои фильмы в столице.

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