Врач рассказала, почему вредно сидеть нога на ногу

Фото: shutterstock

Главный врач сети клиник интегративной медицины Дмитрия Раевского Ольга Вяткина пояснила, почему вредно сидеть нога на ногу.

Она отметила, что сидение вообще является неестественной позой для человека. Так тело испытывает большую статическую нагрузку. В положении сидя возрастает риск развития варикозной болезни, так как нарушается отток венозной крови от нижних конечностей. Если человек долго сидит в течение дня, то вечером появляется отек ног.

Сидение в положении нога на ногу приводит не только к сдавлению крупных сосудов ног, но и к перенапряжению мышц в нижней части спины, что приводит к появлению болевых ощущений. Такие боли могут стать хроническими.

Кроме того, при смещении оси позвоночника межпозвоночные диски подвержены неравномерной компрессии, а это приводит к нарушению их свойств и, как следствие, к разрушению, передает МИР 24.

Чтобы снять напряжение в спине, необходимо раздвинуть ноги на ширину плеч, согнуть колени, а затем прогнуться назад, дыша полной грудью. Об этом рассказала телесный терапевт Анна Протасова.