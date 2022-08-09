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Охранники кафе избили двух местных жителей в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Охранники кафе избили двух местных жителей в Подмосковье
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Раменское, улица Воровского Карта всех событий

Охранники кафе на улице Воровского в Раменском избили двух мужчин. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 9 августа.

По словам представителя ведомства, местные жители поссорились с охранниками заведения. Конфликт закончился дракой, в которой потерпевшие получили различные травмы. Вскоре они обратились за медицинской помощью, а также написали заявление в полицию.

Сотрудники правопорядка разбираются в обстоятельствах происшествия.

Неделю назад в Москве задержали нарушителя, устроившего драку в трамвае. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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