Охранники кафе избили двух местных жителей в Подмосковье

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Раменское, улица Воровского Карта всех событий

Охранники кафе на улице Воровского в Раменском избили двух мужчин. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 9 августа.

По словам представителя ведомства, местные жители поссорились с охранниками заведения. Конфликт закончился дракой, в которой потерпевшие получили различные травмы. Вскоре они обратились за медицинской помощью, а также написали заявление в полицию.

Сотрудники правопорядка разбираются в обстоятельствах происшествия.

Неделю назад в Москве задержали нарушителя, устроившего драку в трамвае. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».