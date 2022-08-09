Адвокат сестер Хачатурян оценила их шансы на оправдательный приговор

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Адвокат сестер Хачатурян Мари Давтян рассказала «Вечерней Москве», есть ли у девушек шансы на оправдательный приговор.

По словам адвоката, она считает оправдательный приговор единственным правильным вариантом развития событий в сложившейся ситуации.

При этом Давтян отметила, что мерить шансы девушек на оправдание не стоит.

— Сейчас в отношении Михаила Хачатуряна возбуждено уголовное дело. Оно уже расследовано. Надеюсь, что эти обстоятельства в скором времени будут установлены обвинительным приговором суда. Это очень сильно повышает наши шансы на оправдание, — рассказала собеседница «ВМ».

Дело сестер Хачатурян нешуточно всколыхнуло современное общество. Адвокат девушек Мари Давтян, которая работает с делами о домашнем насилии более десяти лет, также рассказала «Вечерней Москве», почему решила их защищать, какие экспертизы применялись во время следствия и как девушки оказались в столь сложной ситуации.

Дело сестер Хачатурян

Сестер Хачатурян — 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию — задержали 28 июля 2018 года по подозрению в убийстве отца. По версии следствия, девочки напали на Михаила Хачатуряна, когда он отдыхал в кресле. Дочери нанесли ему 36 ударов ножом.

29 июля им предъявили обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами. Девушки рассказали, что отец много лет издевался над ними, применял физическое и сексуальное насилие.

10 марта 2021 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении покойного Михаила Хачатуряна. В августе сестер признали потерпевшими в деле против отца. Комиссия пришла к выводу, что преступление произошло из-за синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства.