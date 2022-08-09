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Андрей Бочкарев: Движение по МЦД-3 и МЦД-4 откроется до конца 2023 года

Александр Афонин
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Андрей Бочкарев: Движение по МЦД-3 и МЦД-4 откроется до конца 2023 года
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Регулярное движение пассажирских поездов по третьему и четвертому маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД) будет запущено до конца 2023 года. Об этом сообщил во вторник, 9 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Важной составляющей транспортной системы Москвы, помимо автодорог и линий метро, являются железнодорожные магистрали. С 2011 года построено 362,2 километра железнодорожных путей, открыты 46 новых и реконструированы 44 действующих остановочных пункта, — сказал он.

Заммэра добавил, что на данный момент в приоритете города находится формирование системы МЦД. Проект является одним из важнейшим для интеграции железнодорожных дорог в систему столичного транспорта.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что годовой пассажиропоток четвертого направления Московских центральных диаметров составит около 30 миллионов человек, суточный — почти полмиллиона граждан. Он добавил, что открытие МЦД-4 улучшит транспортную доступность 20 районов Москвы.

Строительство МЦД Андрей Бочкарев
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