Диетолог рассказал о пользе кофе

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Кофе — один из самых популярных напитков в мире. О полезных свойствах напитка рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Гинзбург отметил, что на сегодняшний день есть ряд исследований, в которых говорится о том, что умеренное потребление кофе повышает продолжительность жизни, а также защищает человека от сердечно-сосудистых заболеваний и онкозаболеваний. При этом кофе помогает взбодриться и настроиться на работу.

Диетолог назвал кофе удачным напитком для начала дня, но пить его нужно после употребления пищи.

Гинзбург посоветовал пить кофе с молоком, так как молоко — это источник хорошего белка, источник кальция. А вот от добавления сахара он посоветовал отказаться, передает Nation News.

Ранее диетолог Триста Бест сообщила, что кофе может стать причиной нарушений сна. Всё дело в том, что одним из способов воздействия кофе на мозг является его взаимодействие с нейромедиатором аденозином. Структуры кофеина и аденозина схожи, и аденозин, занимающий важную роль в процессах регуляции сна, подавляется кофеином, передает Царьград.

А врач — диетолог-кардиолог Юлия Панова сообщила, что многие виды кофе являются высококалорийными напитками, которые могут оказать негативное влияние на фигуру.