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Работника автосервиса задержали в Москве за незаконное хранение оружия

Степан Жирнов
Происшествия
Работника автосервиса задержали в Москве за незаконное хранение оружия
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Береговой проезд Карта всех событий

В Береговом проезде в Москве задержали 39-летнего сотрудника автосервиса, которого подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов на рабочем месте. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, все предметы у гражданина изъяли.

По факту преступления возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

На данный момент подозреваемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По этой же статье задержали 51-летнего москвича, который хранил пистолет и охотничьи патроны в квартире на улице Гурьянова.

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