Адвокат сестер Хачатурян рассказала об особенности проводимых по делу экспертиз

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Адвокат сестер Хачатурян Мари Давтян рассказала «Вечерней Москве» о проводимых в рамках их дела экспертизах. Целью девушек было доказательство вины их отца. Давтян отметила, что в подобных делах такие экспертизы не редкость.

— Основная сложность в деле девочек заключалась в том, что они (экспертизы — прим. «ВМ») проводились несколько раз. В первый раз у сестер диагностировали посттравматические расстройства, связанные с насилием, — заявила она.

По словам собеседницы «ВМ», после этого было необходимо провести еще несколько экспертиз для того, чтобы установить причинно-следственную связь между заболеванием девочек и поступками их отца.

Кроме того, эксперты определяли психологическое состояние сестер Хачатурян по их перепискам, добавила адвокат.

Дело сестер Хачатурян нешуточно всколыхнуло современное общество. Мари Давтян, которая работает с делами о домашнем насилии более десяти лет, также рассказала «Вечерней Москве», почему решила их защищать и как девушки оказались в столь сложной ситуации.

Дело сестер Хачатурян

Сестер Хачатурян — 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию — задержали 28 июля 2018 года по подозрению в убийстве отца. По версии следствия, девочки напали на Михаила Хачатуряна, когда он отдыхал в кресле. Дочери нанесли ему 36 ударов ножом.

29 июля им предъявили обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами. Девушки рассказали, что отец много лет издевался над ними, применял физическое и сексуальное насилие.

10 марта 2021 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении покойного Михаила Хачатуряна. В августе сестер признали потерпевшими по делу против их отца. Комиссия пришла к выводу, что преступление произошло из-за синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства.