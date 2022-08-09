Союзные силы ведут бои против украинской армии в Соледаре

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской артиллерии и авиации ведут бои в городе Соледар. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Уточняется, что бои идут в районе завода Knauf.

— Вот завод, с этой стороны песочный карьер. Уже на третьей улице наши, завод начали потихоньку зачищать, — рассказал разведчик отдельного батальона Народной милиции ЛНР.

По его словам, украинские боевики заминировали подступы к городу противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Также они ведут контрбатарейную борьбу для подавления артиллерии союзных сил и мешают функционированию беспилотников с помощью средств РЭБ. В окрестностях города они укрываются в соляных рудниках. А огневую поддержку союзным силам оказывает бронетехника, передает РИА Новости.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в связи с большими потерями три украинские бригады покинули свои позиции. Речь шла о районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой народной республики.