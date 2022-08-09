Несколько взрывов прогремело в Крыму

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В районе поселка Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

— Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии, — отметил он.

Позже глава Крыма добавил, что уже отправился на место происшествия. В настоящее время обстоятельства взрывов выясняются.

По словам заместителя главы администрации Сакского района Виктория Казьмирова взрыв произошел в аэродроме, в результате чего были выбиты все стекла. Также в Минздраве региона сообщили, что к месту направлены бригады скорой помощи и санавиация, информация о пострадавших уточняется, передает ТАСС.

Крымские власти продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности в некоторых районах до 9 августа. Глава региона Сергей Аксенов отметил, что высокий уровень террористической опасности будет действовать на территориях городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов.