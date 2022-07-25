В Крыму до 9 августа продлили высокий уровень террористической опасности

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Крымские власти продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности в некоторых районах до 9 августа. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 25 июля 2022 года до 20:00 9 августа 2022 года на территории ряда муниципалитетов и на объектах республики будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности, — заявил он.

Аксенов уточнил, что высокий уровень террористической опасности будет действовать на территориях городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов. Кроме того, он распространен на объекты части министерств республики, написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

16 июля представитель украинского ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Украина может использовать американские ракеты для нанесения ударов по Крыму. Также он дал утвердительный ответ на вопрос журналиста о том, могут ли ВСУ применить РСЗО HIMARS и М270 для удара по целям на территории полуострова.

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет пообещал сокрушительный ответ в случае ударов по Крымскому мосту. По его словам, ответственность также понесут и США, поставляющие вооружение Украине.