Путин указал на проблемы бедности и алкоголизма в моногородах

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым обратил внимание на бедность и высокий уровень алкоголизма в моногородах. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает ТАСС.

По словам Путина, то, что происходит в моногородах, — это одна из тем, требующих особого внимания. Глава государства добавил, что таких населенных пунктов в Кировской области всего 11 и четыре из них находятся в ситуации, требующей постоянного контроля.

— От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами. И другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, ничего лакировать. Надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание, — отметил президент.

Он согласился, что главе региона с этим одному не справиться.

Соколов ответил, что тема моногородов сейчас «на повестке».

— Я там уже везде побывал. Есть хороший опыт — Омутнинск. У нас отличный опыт государственно-частного партнерства, живое предприятие, вполне приличная ситуация, — передает слова врио губернатора агентство.

8 августа президент РФ Владимир Путин разрешил банкам остановить операции с валютой стран, заморозивших их активы. Соответствующий указ президента был опубликован на официальном портале правовой информации.