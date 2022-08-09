Мужчина обокрал собутыльника в Подмосковье

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Павловский Посад, Привокзальная улица Карта всех событий

В подмосковном Павловском Посаде мужчина избил и обокрал собутыльника. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 9 августа.

По ее словам, двое мужчин познакомились в электричке и вышли на станции Павловский Посад. Продолжив общаться, они распивали алкогольные напитки недалеко от магазина на улице Привокзальной. Вскоре между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Потеряв над собой контроль, один из мужчин избил другого и отобрал телефон потерпевшего.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

— В результате оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника, — рассказала Татьяна Петрова.

Злоумышленником оказался 41-летний местный житель, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Он пояснил, что похищенный телефон продал, а деньги потратил на личные нужды.

Подозреваемый заключен под стражу. Петрова уточнила, что дело с обвинительным заключением уже направленно в суд.

В понедельник, 8 августа, стало известно о том, что семейная пара в Москве поймала и сдала полиции грабителя, который напал на девушку у подъезда жилого дома.