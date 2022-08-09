«Это вызывает шок»: адвокат объяснила, почему никто не помог сестрам Хачатурян

Крестина, Мария. Ангелина Хачатурян / Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Адвокат сестер Хачатурян Мари Давтян рассказала «Вечерней Москве», почему никто не помог девочка в сложный период.

По словам адвоката, это дело стало для нее одним из самых сложных. Несмотря на то, что девочки живут в самом крупном городе и имеют большое количество ресурсов в сфере социального обеспечения, им никто не помог. При этом все соседи знали о побоях, учителя видели неблагополучную психологическую обстановку в семье и то, что сестры не приходили на занятия, но не предпринимали никаких действий.

После того как школа все же сообщила об этом в опеку и комиссию по делам несовершеннолетних, последние ничего не стали делать. Хотя должно было быть два заседания комиссии в связи с тем, что дети выпали из образовательного процесса.

— Михаила Хачатуряна не наказывали, не привлекали к ответственности. Мать девочек обращалась в полицию, но это было бессмысленно. Более того, есть серьезный вопрос о связи Хачатуряна с местной прокуратурой. Это вызывает шок. Всем было все равно, — заключила Давтян.

Полное интервью адвоката сестер Хачатурян читайте в материале «Вечерней Москвы».

Дело сестер Хачатурян

Сестер Хачатурян — 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию — задержали 28 июля 2018 года по подозрению в убийстве отца. Девушки действовали сообща и нанесли ему 36 ножевых ударов.

29 июля им предъявили обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами. Девушки рассказали, что отец много лет применял физическое и сексуальное насилие.

10 марта 2021 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении покойного Михаила Хачатуряна. В августе сестер признали потерпевшими в деле против отца. Комиссия пришла к выводу, что преступление произошло из-за синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства.

В августе того же года девушки были признаны потерпевшими в деле против отца. Комиссия пришла к выводу, что преступление произошло из-за синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства.