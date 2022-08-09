Дептранс рассказал о работах по строительству электродепо «Нижегородское»

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина продолжаются работы по строительству электродепо «Нижегородское» для обслуживания поездов Большой кольцевой линии. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

— Реконструируем электродепо «Нижегородское» БКЛ — откроем его уже в этом году. Работы проводим совместно с департаментом строительства, — говорится в сообщении.

По информации Дептранса, был полностью реконструирован административно-бытовой корпус, в котором уже работает более 50 человек, почти готовы энергетические объекты, ожидаются испытания оборудования.

Для депо в данный момент проводится набор персонала, планируется создать до 600 рабочих мест, говорится в Telegram-канале ведомства.

— Там уже полностью реконструирован административный корпус, почти готовы все энергетические объекты. Кроме того, достраивается корпус для стоянки и ремонта поездов. Рассчитываем, что сможем принять первые составы уже в течение нескольких месяцев, — рассказал заместителя мэра Москвы в правительстве столицы Максим Ликсутов.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в столице одновременно идет строительство и реконструкция шести электродепо для обслуживания и ремонта поездов метрополитена.